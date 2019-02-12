Amazon o şirketi aldı
Amazon evlere Wifi hizmeti veren "eero startup"ını satın aldı.
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, San Francisco merkezli evlere Wifi hizmeti veren eero isimli startupı satın aldığını duyurdu.
Söz konusu işbirliğiyle ilgili bir detay verilmezken, Amazon Cihazları ve Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dave Limp şu yorumları yaptı:
eero ekibinden ve birbirine bağlı cihazlar üzerinde hatasız çalışan Wifi çözümlerinde oldukça etkilendik. eero ile akıllı ev deneyimini nasıl daha da kolaylaştırabileceğimiz konusunda bir vizyon paylaşıyoruz ve müşterilerimiz için gelişmeye devam etmekte kararlıyız.
eero CEOsu Nick Weaver da şu değerlendirmeyi yaptı:
Wifi ile başladık çünkü bu teknolojinin modern evlerin temeli olduğunu düşünüyoruz. Her müşteri, evlerinin bütün odalarında güvenilir ve sağlam Wifi bağlantısını hak ediyor. Amazon ailesine katılarak, ev sistemlerinin geleceğini belirleyen bir ekiple yakından çalışmak, misyonumuzu geliştirmek ve eero sistemlerini dünyanın her yerinden daha fazla müşteriye ulaştırabilmek için oldukça heyecanlıyız.
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