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Dev şirketten 1 milyar dolarlık satın alma

Hurriyet.com.tr
28.02.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

Amazon akıllı ev şirketi Ring’i 1 milyar dolara satın alıyor. Bu satın almayla en büyük satın almalarından birini gerçekleştirecek Amazon, Amazon Cloud Cam ve Amazon Key gibi ürünlerin bulunduğu akıllı ev çözümlerini geçtiğimiz sonbaharda gözler önüne çıkarmıştı.

Independent'ın haberine göre Ring tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ring olarak hem faydalı hem de uygun fiyatlı akıllı ev güvenlik ürünleri sunarak mahallelerdeki suç oranını azaltma hedefimize bağlıyız. Amazon gibi yaratıcı ve müşteri odaklı bir şirketle çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz.”

AMAZON MARKASI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Tıpkı Amazon’un satın aldığı diğer şirketler gibi, Ring’in de faaliyetlerini kendi markası altında sürdürmesi ve bazı ürün özelliklerinin Amazon’un ana özelliklerine yerleştirilmesi öngörülüyor. 

Amazon’un The Verge sitesine gönderdiği açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor: “Bu yetenekli ekiple birlikte çalışacağımız ve onlara evleri güvende tutma görevinde yardımcı olacağımız için mutluyuz.”

AKILLI EV TEKNOLOJİLERİNE ODAKLANDI

Ring adını bağlı kapı zilleri, güvenlik kameraları ve projektörleriyle duyurmuştu. Açıklamada güvenlik konusuna özel bir vurgu yapılması, Amazon’un Ring’in ev gözetim özelliklerini Echo serisi akıllı hoparlörlere ve Cloud Cam gibi ürünlerine yerleştirebileceğini düşündürüyor.

Amazon akıllı ev konusunda kısa süre önce başka bir satın alma daha yapmış ve akıllı kapı zilleri üreten Blink’i bünyesine katmıştı. Akıllı ev teknolojilerine odaklanan Amazon, geçtiğimiz yıl da Alexa Fund vasıtasıyla Ring’e yatırım yapmıştı.

Etiketler: amazon , amazon ring , amazon türkiye , amazon türkiye şubesi
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