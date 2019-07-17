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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.07.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Amasya'da üretiliyor! Rusya ve Almanya'ya ihraç ediliyor

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Amasya'da üretiliyor! Rusya ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Amasya’da üretilen kirazlar fabrikada boy boy ve kalite kalite ayrıldıktan sonra Rusya ve Almanya’ya ihraç ediliyor.

Amasya Beşgöz mevkisindeki soğuk hava deposunda bantlardan gelen kirazlar boy boy ve kalite kalite ayrılarak, soğutulduktan sonra paketlenip, kutulanarak ihracata hazır hale getiriliyor. Turizm, kültür ve tarım şehri olan Amasya’da kiraz artı istihdam sağlamasından dolayı önemli tarım ürünleri arasında da yerini almış durumda. Her soğuk hava deposu ve işleme tesisinde ortalama 140 kişi çalışıyor.

Amasyada üretiliyor Rusya ve Almanyaya ihraç ediliyor
Amasya Valisi Osman Varol, “Amasya'mız özellikle kiraz üretiminde iddialı bir konumda. 2018 yılı içerisinde ilimizde yaklaşık 36 bin ton kiraz üretimi gerçekleşti. Bu üretimin 6 bin 7 bin ton bandındaki kısmı da ihraç edildi. İhracat pazarlarımızda özellikle Batı Avrupa ve Rusya bulunmakta. Bu yıl bir miktar kiraz alanımız yaklaşık bin 500, 2 bin dekarlık alanımız yani 26 bin dekarın bin 500, 2 bin dekarlık alanı doludan olumsuz bir biçimde etkilendi ama bu üretimin genel hacmine çok fazla zarar verecek bir husus değil, hasat şu an sona ermek üzere. Özellikle çok yüksek birkaç köyümüzde şu an devam etmekte, o da sona ermek üzere fakat burada çok ciddi bir biçimde ihracat çalışmaları yapan firmalarımız var. Bunlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Malumunuz bu bir süre soğuk hava deposunda bekletiliyor ayrıldıktan tasnif edildikten sonra, daha sonrasında da ihracat pazarlarına ulaşıyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Biz üretim miktarı olarak yine 2018 yılındaki üretimi bir miktar geçmeyi bekliyoruz bu yıl.
Amasyada üretiliyor Rusya ve Almanyaya ihraç ediliyor
İhracat miktarında da yine aynı oranı, geçen yılki oranı yakalayarak onda da bir miktar artış bekliyoruz çünkü özellikle verimli bir dönem olduğunu verimli bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl kiraz üreticilerimizin yaşadığı sorunları bu yıl yaşamadık onun için geçen yıla göre üretimimizde ve dolayısıyla ihracatımızda da artış bekliyoruz. Biz kiraz üretiminde Türkiye’nin dördüncü iliyiz. Yaklaşık olarak Türkiye’deki hacmin 2017 yılı için yüzde 6, 6,5’ini, geçtiğimiz yıl için 4,5’ini üreten Türkiye’de bu konuda iddialı olan iller arasında yer alıyoruz.
Amasyada üretiliyor Rusya ve Almanyaya ihraç ediliyor
Ayrıca bu konuda valilik olarak yaptığımız bir takım çalışmalar da var. Bir kiraz eylem planımız var. Bununla hem üretimdeki kalite ve kalibrasyonu artırmayı hem de kiraz alanlarımızı genişleterek, modern üretim tekniklerini çiftçimizle buluşturup, onların hem daha fazla kazanç elde etmesini hem daha fazla üretim yapmasını sağlayacak bir dizi adımdan oluşan bir eylem planımız da var. Şu an onun uygulaması devam ediyor. Amasya'mızdan burada yetiştirdiğimiz bu güzel kirazlar öncelikle Rus pazarına ve Alman pazarına ulaşıyor. Düzenli bir biçimde gidiyor, orada ciddi bir pazar oluşmuş durumda. Amasya kirazının Rusya’da ve Almanya’da sofraları süslediğini söyleyebiliriz” dedi.  Son olarak kutulanan kirazlar, soğumaya bırakıldıktan sonra ihracata hazır hale geliyor.

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