Amasya kirazÄ± 10 Ã¼lkeye ihraÃ§ ediliyor

GIDA, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, yÃ¼ksek kesimlerde yetiÅŸtiÄŸi iÃ§in kalitesi de yÃ¼ksek olan Amasya kirazÄ±, 25 bin dekar alanda Ã¼retiliyor. YÃ¶renin kirazÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da raÄŸbet gÃ¶rÃ¼yor.Â

Amasya Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet BaÅŸ, Amasya'nÄ±n yÄ±lda ortalama 40 bin ton rekolte ile TÃ¼rkiye'de kiraz Ã¼retiminde ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kentte Ã¼retilen kirazÄ±n 16 bin ton civarÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Almanya, Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya'nÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 10 Ã¼lkeye ihraÃ§ edildiÄŸini belirten BaÅŸ, "KirazÄ± gÃ¶nderdiÄŸimiz Ã¼lkeler bizden memnun, Ã¼reticilerimiz her gÃ¼n onlardan teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± alÄ±yor. Ã–zellikle Amasya kirazÄ± diye tabir edilen kirazÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k raÄŸbet gÃ¶rdÃ¼." dedi.Â

BeÅŸgÃ¶z Kiraz Paketleme Tesisi yetkilisi Selim Okur ise Amasya'da ihracata uygun kiraz cinsleriyle Ã¼retime devam ettiklerini, yÄ±ldan yÄ±la Ã¼retim miktarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

TÃ¼rkiye'nin kiraz rekoltesinin yÃ¼zde 7'sinin Amasya'da Ã¼retildiÄŸini belirten Okur, "KirazlarÄ±mÄ±zÄ± Rusya ile pek Ã§ok Avrupa Ã¼lkesine gÃ¶nderiyoruz. Danimarka ve Ä°sveÃ§'e de bu yÄ±l ilk kez ihracatÄ±mÄ±z oldu. GÃ¶nderdiÄŸimiz Ã¼rÃ¼nlerden bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir ÅŸikayet almadÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

Okur, TÃ¼rk kirazÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya tadÄ± ve kalitesiyle nam saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "FirmamÄ±z bugÃ¼ne kadar bin 500 ihracat gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°hracatÄ±mÄ±z devam ediyor. Ä°hracatÄ±mÄ±z bu yÄ±l Rusya'da dÃ¼zenlenen DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n da etkisiyle arttÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â

KirazÄ±n Ã§abuk bozulan bir meyve olduÄŸunu ancak Ã¶nlem alÄ±nabildiÄŸini belirten Okur, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"KirazÄ±n soÄŸuk zincirini bozmamamÄ±z gerekiyor. Daldan koparÄ±lan kiraz 28-30 derecede iÅŸletmemize geliyor. Sulu soÄŸutma sisteminden geÃ§erek Ä±sÄ± 1-2 dereceye kadar dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu sÄ±rada ani ÅŸoklama geÃ§iriyor ve uyuyor. Daha sonra soÄŸuk zincir bozulmadan paketleniyor, boyuna gÃ¶re ayrÄ±lÄ±yor ve tÃ¼keticilerin sofrasÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. FiyatÄ± kalitesine gÃ¶re deÄŸiÅŸen kirazÄ± ihracatÃ§Ä± firmalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶nderiyoruz."Â

TÃœRK KÄ°RAZINA RUS Ä°LGÄ°SÄ°Â

Rus ihracat firmasÄ±nÄ±n yetkilisi LaÃ§in Mahmur da RuslarÄ±n TÃ¼rk kirazÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendiÄŸini dile getirerek, "Buradan en iyi Ã¼rÃ¼nÃ¼ gÃ¶ndermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Rus halkÄ± kirazÄ± Ã§ok seviyor, Ã¶zellikle TÃ¼rk kirazÄ±na ilgi gÃ¶steriyor. TÃ¼rk kirazÄ± daha olgun ve lezzetli oluyor. Bundan dolayÄ± Rus halkÄ±nÄ±n hoÅŸuna gidiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â