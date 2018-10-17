Amaç, çocuklarda tasarruf bilincini geliştirmek
Vakıf Emeklilik, çocuklarda tasarruf bilincini geliştirmek için bu yıl, “4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışmasını” 24 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında düzenliyor.
VAKIF Emeklilik, çocuklarda tasarruf bilincini geliştirmek için bu yıl, “4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışmasını” 24 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında düzenliyor.
Konu ile ilgili Vakıf Emeklilik’ten yapılan açıklamada “Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 4. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması başladı. Vakıf Emeklilik, yarışmayla yarının büyükleri çocuklarda kendi tasarruflarına ve ülkemizin tasarruflarına yön verebilmesi için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor” denildi.
Konu ile ilgili açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: “Yarışmaya başvurular, 24 Eylül 2018- 22 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hayalindeki kumbarayı resme döken 7-10 yaş arasındaki öğrencilerin eserlerini bu tarihler arasında kendi okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Okul müdürlüklerinden Vakıf Emeklilik’e gönderilecek olan eserler ise Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazanan eserler ise 12 Kasım 2018 tarihinde www.vakifemeklilik.com.tradresinden duyurulacak. İlk beşe giren öğrencilere bisiklet ve scooter hediye edilecek.”
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