Altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?
Altın fiyatlarının ne kadardan işlem gördüğü merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dün akşam, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamlamıştı. Gözler şimdi yeni günün altın fiyatlarında. Peki, altının gramı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadara satılıyor?
Yatırımlarını altına yönlendirmek isteyen ya da ellerindeki altınları bozdurmak isteyen vatandaşlar, 10 Ekim güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Altının gramının ne kadar olduğu ve çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte, 10 Ekim 2019 güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 464,37 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN: Gram altının fiyatı güne 284,74 lira seviyelerinde başladı.
CUMHURİYET ALTINI: Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.906 liradan kendine alıcı buluyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 928 lira civarlarında işlem görmeye devam ediyor.
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