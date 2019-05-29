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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Altının gramı ne kadar oldu? 29 Mayıs çeyrek altın fiyatı

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Altının gramı ne kadar oldu? 29 Mayıs çeyrek altın fiyatı

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamlamıştı. Gözler şimdi altın fiyatlarının bugünkü seyrinde. Peki, çeyrek altın ne kadar? Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 249,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor. İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat şu saat itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 249,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün, yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya işsizlik ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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