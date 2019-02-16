Altının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
GeriEkonomi Altının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
16.02.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok tüketilen altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasındaki yerini alıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlere oranlara bir birim artış gösterirken, bu değerler yatırım altınlarında da artış yaşanmasını sağladı. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları şuan ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı bugün 224 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer yatırım altınları da değer kazandı.

Çeyrek altın fiyatları bugün 365 liradan satılırken, 357 liradan geri alınıyor.

Yarım altın satış fiyatı 730 liradan değer görürken, 712 liradan bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1499 liradan işlem görürken, 1477 liradan geri alınıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Yakası’nın en değerli alanı için Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Havadan böyle görüntülendi

BDDK'dan çok önemli uyarı! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Boron deterjanına talep beklentiyi aştı, fabrikada vardiyalar arttırıldı: 24 saat ‘bor’ mesaisi

Son dakika... Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek