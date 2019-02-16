Altının gram fiyatı yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasındaki yerini alırken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok tüketilen altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasındaki yerini alıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlere oranlara bir birim artış gösterirken, bu değerler yatırım altınlarında da artış yaşanmasını sağladı. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları şuan ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı bugün 224 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer yatırım altınları da değer kazandı.
Çeyrek altın fiyatları bugün 365 liradan satılırken, 357 liradan geri alınıyor.
Yarım altın satış fiyatı 730 liradan değer görürken, 712 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1499 liradan işlem görürken, 1477 liradan geri alınıyor.
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