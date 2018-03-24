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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEkonomi Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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Ekonomi
24.03.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

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Altının gram fiyatı rekor üzerine rekor kırıyor.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz iki günde rekor üzerine rekor kırarak piyasalarda dikkat çekmeye devam ediyor. Altın piyasasının en çok tüketilen ürünlerinden çeyrek altın ve gram altın fiyatları dikkatle takip edilirken, yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merakla bekliyor. Peki altın fiyatları en son ne kadardan işlem gördü. İşte altın piyasasındaki son durum

 

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle 23 Mart Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 lirayı gördü.

Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, bu hafta 173 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, özellikle Trump'ın attığı adımların küresel piyasalarda risk iştahını azaltığını ve yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini bildirdi. Küresel piyasalardaki bu tedirginlikle cuma günü 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.350,45 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,6 getiri sağladı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ve gelecek dönemde emtia ve döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yatırımcıların güvenli limanlara olan yönelimlerinin devam edebileceğini dile getirdi.

"Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz"
AA muhabirine değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü altının gram fiyatının dolar kurundan aldığı destekle tüm zamanların rekoru olan 173 lirayı gördüğünü anımsattı.

Küresel piyasalarda Trump’ın açıklamaları ve yaptırımlarının tedirginliğe neden olduğunu belirten Memiş, Trump'ın küresel piyasalarda "kur savaşları"ndan sonra, "ticaret savaşları" da fitilini ateşlemiş olduğunu dile getirdi.

Memiş, Trump'ın korumacı tutumunun uluslararası arenada kabul görmediği gibi özellikle Avrupa ve Çin’de tepkiye neden olduğunu belirterek, "Özellikle yeni danışman kadrosunu göz önüne aldığımızda jeopolitik riskleri destekleyen bir kadro kurduğunu gözlemliyoruz. İran, Kuzey Kore gibi ülkeler ABD'nin yeni hedefinde olabilir." dedi.

Memiş, "ticaret savaşları" ve Fed’in faiz kararı nedeniyle altının ons fiyatının 1.300-1.350 dolar bant aralığında hareket ettiğini ifade ederek, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz." dedi.

"Altının ons fiyatında 1380 ve 1430 dolar seviyeleri gündeme gelebilir"
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Trump’ın "ticaret savaşları"nı körükleyen açıklamalarında günün kazananlarından birinin güvenli liman etkisiyle altın olduğunu dile getirdi.

Altının ons fiyatında 1.360 dolar bariyerinin takip edileceğini ifade ederek, özellikle 1.360 dolar üzerinde hareketlerde 1.380 ve 1.430 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren Erkan,"1.362 dolar bariyerini geçememesi durumunda ise trend içi tepki düşüncesi tekrar dikkati çekebilir. 1.300 -1.315 bölgesi öncesindeki olası tepki seviyesi ise 1.332 olarak kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

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