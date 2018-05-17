Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları 185 lirayı zorlayan değeri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Piyasalarda hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak işlem gören gram altın ve çeyrek altın gibi altın türlerinin fiyatları da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki fiyatlardaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Bu sabah itibari ile altının gram fiyatı 183 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 300 lira seviyesinde alıcı bulurken, Yarım altın 600 lira, Cumhuriyet altını ise 1.224 liradan satılıyor
ALTIN FİYATLARI DÜN PİYASAYI NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 185,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 185 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,20 liradan, bin 219 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 239 liradan, 168,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172,80 liradan, bin 191 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 215 liradan, 597 liradan alınan Yarım Ziynet 607 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.
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