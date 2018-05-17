Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
17.05.2018 - 08:51, Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları

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Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 185 lirayı zorlayan değeri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Piyasalarda hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak işlem gören gram altın ve çeyrek altın gibi altın türlerinin fiyatları da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki fiyatlardaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Bu sabah itibari ile altının gram fiyatı 183 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı 300 lira seviyesinde alıcı bulurken, Yarım altın 600 lira, Cumhuriyet altını ise 1.224 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı ne kadar oldu İşte çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI DÜN PİYASAYI NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 185,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 185 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 185,20 liradan, bin 219 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 239 liradan, 168,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 172,80 liradan, bin 191 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 215 liradan, 597 liradan alınan Yarım Ziynet 607 liradan ve 299 liradan alınan Çeyrek Ziynet 304 liradan satıldı.

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