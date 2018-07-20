Altının gram fiyatı bugün ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatlarında son değer..

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
20.07.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı bugün ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatlarında son değer..

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Altının gram fiyatı bugün ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatlarında son değer..

Altın fiyatlarının bugünkü değeri vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, yükselişte olan değer dikkat çekiyor. Dün, 188,3-189,9 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 189,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

Gram altın 189,4 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.266 liradan işlem görüyor.  Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi. 

TESK'ten "sahte altın" uyarısı 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın fiyatlarının tavan yapmasıyla sahte altın satışlarının arttığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altın fiyatının yükselmesiyle dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü bildirdi.

Altında dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına işaret eden Palandöken, "Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı." uyarısında bulundu.  Palandöken, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına talebin arttığını, altın fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların da yine iş başında olduğunu belirtti.

Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Özellikle çeyrek altın üretimleri düğünlerin sıklaştığı yaz aylarında artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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