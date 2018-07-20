Altının gram fiyatı bugün ne kadar? İşte çeyrek altın fiyatlarında son değer..
Altın fiyatlarının bugünkü değeri vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, yükselişte olan değer dikkat çekiyor. Dün, 188,3-189,9 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 189,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.
Gram altın 189,4 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.266 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi.
TESK'ten "sahte altın" uyarısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın fiyatlarının tavan yapmasıyla sahte altın satışlarının arttığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altın fiyatının yükselmesiyle dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü bildirdi.
Altında dolandırıcılığın en çok internet üzerinden yapıldığına işaret eden Palandöken, "Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı." uyarısında bulundu. Palandöken, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına talebin arttığını, altın fiyatlarının artmasını fırsat bilen sahtekarların da yine iş başında olduğunu belirtti.
Sahte altını gerçeğinden ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Palandöken, "Vatandaşlarımız altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli. Ülkemizin sosyal ve kültürel yapısı gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında başı çekiyoruz. Özellikle çeyrek altın üretimleri düğünlerin sıklaştığı yaz aylarında artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
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