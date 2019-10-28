Altının gram fiyatı bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altının gram satış fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilirken, hem yatırım altını olarak hem de hediyelik olarak talep gören çeyrek altın ve gram altın fiyatları en çok merak edilen iki altın türü olarak öne çıkıyor. Peki Altının gram fiyatı bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altının gram fiyatı bugün 279 liradan satılıyor. Bu fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da geçtiğimiz güne göre farklılık gösteriyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 457 lira olurken, 447 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 915 liradan işlem görürken, 892 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.884 liradan işlem görürken, 1856 liradan geri alınıyor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle