Altında taksit dönemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltında taksit dönemi
GeriEkonomi Altında taksit dönemi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
05.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Altında taksit dönemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altında taksit dönemi

İKO Başkanı Atayık: "Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) bankalarla yaptığı iş birliği kapsamında, kuyumculuk sektöründe halihazırda 4 olan taksit sayısı 12'ye, hatta 36 aya kadar çıkartılabilecek.

İKO Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5-6 ay önce oda başkanlığına aday olduklarını duyurduklarını, o günden bu yana sektörün sorunlarını titiz bir incelemeyle ortaya çıkardıklarını söyledi.

Daha önce de sektörün sorunları hakkında bilgi sahibi olduklarını, adaylık ile birlikte araştırmalarını derinleştirdiklerini ifade eden Atayık, yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen seçimde yönetimi kazandıklarını anımsattı.

Yeni dönemde yapmayı planladıkları hedeflere değinen Atayık, halihazırda kuyumculuk sektöründe kredi kartına en fazla 4 taksit uygulaması bulunduğunu, bunu artırmak için bir süredir çalışma yaptıklarını anlattı.

Atayık, 4 taksitin yeterli olmadığını belirterek, "Çünkü bizim ürettiğimiz, sattığımız ürünler çok değerli emtialar. Değerleri günden güne de artıyor. İnsanların cebine nakit para koyup bu ürünü alması çok zorlaştı. Kredi kartı taksitleri düşük olunca insanlar bu sektördeki alımlarında kısıntıya gitti." ifadelerini kullandı.

Bu kısıntı sonrası satışların, dolayısıyla üretimin gerilediğini, zincirleme olarak mağazacıların, toptancıların ve atölyecilerin etkilendiğini, dolayısıyla işsizliğe de neden olduğunu anlatan Atayık, "Kuyumculukta taksit sorununu çözdük. Bankalarla anlaştık, yakın zamanda deklare edeceğiz. Altın, takı, mücevher almak isteyen bir müşteri, banka kredisi yoluyla istediği kadar taksit yapabilecek. 12 ay mı istiyor, 24 ay mı istiyor? Tüketici, ödeme gücüne göre taksit yaptırabilecek." diye konuştu.

"TÜM İŞLEM YAKLAŞIK 37 SANİYE SÜRECEK"

Mustafa Atayık, bankaların kuyumcuların sistemine bir program yükleyerek gerekli altyapıyı oluşturacağını, bu sistemin halihazırda bazı elektronik mağazalarında uygulandığını söyledi.

Kuyumcuya giden vatandaşın, gerekli bilgileri verdiği anda bankaya gitmeden sadece 37 saniyede kendisine ne kadarlık taksitli kredi çıkacağını öğreneceğini ifade eden Atayık, kuyumcuların, müşterinin TC numarasını alarak sisteme gireceğini ve bankanın ne kadar taksitli kredi vereceğini öğrenebileceğini bildirdi.

Atayık, "Müşteri, sadece kimlik numarasını vererek ve ilgili formu imzalayarak bankaya gitmeden yaklaşık 37 saniyede istediği kadar taksitle alışverişini yapıp gidebilecek." dedi.

Taksitlendirmede faiz oranının ne kadar olacağına ilişkin de Atayık, "Bankalarla bu konu üzerinde son görüşmelerimizi yapıyoruz. Özellikle 12 aya kadarlık kısımda kredi kartlarından daha düşük oranlarla taksit yapılabileceğini düşünüyorum. Bu taksit sayısı 36 aya kadar çıkabilecek." diye konuştu.

"YILLIK BAZDA SATIŞLAR EN AZ 2 KAT ARTACAK"

İKO Başkanı Atayık, bankaların bu konuda çok istekli olduğunu ve 2-3 banka ile görüşmelerini sürdürdüklerini ifade ederek, uygulamayı tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Atayık, mücevher sektöründe 350-400 bin kişinin istihdam edildiğini, yıllık 4 milyar dolar düzeyinde resmi ihracat yapıldığını ve iç pazarın yaklaşık 7-8 milyar dolar düzeyinde olduğunu bildirdi.

4 yıl önce kuyumculukta taksitler kaldırıldığında sektörün büyük kan kaybına uğradığını savunan Atayık, "Bu kredili taksit sistemi geldiğinde ciddi satış artışı yaşanacak. Yıllık bazda satışlar en az 2 kat artacak. Kuyumcuların da, vatandaşın da yüzü gülecek." dedi.

Atayık, sistemin bu ay sonuna kadar hayata geçmesinin beklendiğini söyledi.

"KUYUMCULARA PANİK BUTONU SİSTEMİ GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Mustafa Atayık, sektörün yüzde 20-30'unun merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde kayıt dışı üretim yaptığını, bunun haksız rekabet oluşturduğunu, bu problemin giderilmesi konusunda söz konusu üreticilerle konuşup onları sisteme kazandıracaklarını ifade ederek, "İhbar etmek, şikayette bulunmak manasında değil de herkesi sisteme kazandıracağız. Bu konuda bir masa oluşturuyoruz." dedi.

Kuyumculara panik butonu sistemi getirmeyi düşündüklerini, şu anda sadece kuyumcu ile polis merkezi arasında böyle bir sistem olduğunu hatırlatan Atayık, panik butonunu komşu dükkanlara da koyarak esnaf arasında birliktelik sağlamayı ve kuyumcuların soyulmasının önlenmesini amaçladıklarını kaydetti.

İsteyen kuyumcunun istediği zaman dükkanını açıp kapatmasının önüne geçmek istediklerini dile getiren Atayık, burada haksız rekabet oluştuğunu, buna bir düzenleme getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"PAZAR GÜNLERİ İÇİN 'NÖBETÇİ KUYUMCU' SİSTEMİ GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İKO Başkanı Atayık, AVM dışındaki kuyumcuların pazar günleri kapalı olduğunu hatırlatarak, "nöbetçi kuyumcu" sistemini getirerek semtlerde pazar günleri açık bir kuyumcu bulundurmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mağazacılığa bir standart getirmeyi istediklerini dile getiren Atayık, şunları kaydetti:
"Ayrıca, mağazalara 'yüzde 50 indirim', 'yüzde 70'e varan indirimler' gibi şeyler yazıyorlar. Bu mümkün değil. Bunun önüne geçeceğiz. Müşteriyi yanlış yönlendiren, aldatan reklamları mevzuat dahilinde engelleyeceğiz. Cezai yaptırımlardan ziyade bu arkadaşlarla görüşeceğiz, konuşacağız. Bu durumun kimseye faydası olmadığını onlara anlatacağız. Amacımız önce birlik, sonra kuyumcuların itibarını yeniden kazandırmak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Altında taksit dönemi

EPDK'den 1,1 milyon lira ceza

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?