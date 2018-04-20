Altın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor
GeriEkonomi Altın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
20.04.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Altın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altına taksitle ilgili "Bizim amacımız 12 taksit olması. Bizim bankalarla görüşmelerimiz sürüyor. 1-2 ay içerisinde sonuçları alacağız" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “İstanbul Kuyumcular Odası olarak şu küçük, bu büyük demiyoruz, esnaflar arasında hiçbir ayrım yapmadan sektördeki herkesin odası olmak için çalışacağız.” dedi.

Türk kuyumculuk sektörünü temsil eden kuruluşların başkanları ilk kez aynı masa etrafında bir araya geldi.

Buluşma toplantısında konuşan İKO Başkanı Atayık, seçimlere girerken sektörde birlik ve beraberlik oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, bugün sektörün temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Altın alacaklara güzel haber Sil baştan değişiyor

AMAÇ ALTINDA 12 TAKSİT

Kuyumcularla müşterilerin karşı karşıya geldiğinde artık 4, 8, 12 taksit sorunun olmayacağını anlatan Atayık, “Bizim amacımız 12 taksit olması. Bizim bankalarla görüşmelerimiz sürüyor. 1-2 ay içerisinde sonuçları alacağız. Taksiti olayı sınırlandığından itibaren kuyumculuk olumsuz etkilendi. Emtiamız çok değerli, kuyumculuk piyasası baş aşağı gitmeye başladı. İnşallah bunu ortadan kaldıracağız. Bu bizim seçim vaadimiz.” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Yeni dönemin en karlı yatırım aracı ‘Öğrenci Evleri’ni 8 adımda yakından keşfedin!

Altın alacaklara güzel haber! Sil baştan değişiyor

Şok Market'in halka arz fiyatı belli oldu

THY Teknik ve HAVELSAN'dan yeni şirket