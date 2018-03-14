Altına ayarı İzmir veriyor

Türk imalat sektörlerinin en büyükleri arasında yer alan ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye mücevherat sektörü, Mücevher İhracatçıları Birliği’nin (JTR) verilerine göre 2017 yılında 3.29 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporuna göre 2016 yılı toplam mücevher ihracatı 6.24 milyon dolar seviyesinde olan İzmir, 2017 yılında yüzde 125,38 artışla mücevher ihracatını 14.06 milyon dolar seviyesine çıkararak rekor bir artış sağladı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, İzmir’in Ege Bölgesi’nin en önemli altın merkezi olduğunu, sadece yerel pazar için değil, yurtdışına ihracat yapabilecek ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin bulunduğunu aktardı. Ocak ayında en çok standart dışı işlenmemiş altın, yani hurda altın ithal edilen ülkelerin ilk sırasında Birleşik Arap Emirlikleri var.

Bu ülke, standart işlenmemiş altın, yani külçe altın ithalatında ise beşinci sırada. Hurda altın ithal edilen ilk beş ülke 184.5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 88.9 milyon dolarla Irak, 52 milyon dolarla Almanya, 40.9 milyon dolarla Venezuela ve 28.6 milyon dolarla Gine. Külçe altın ithalatında ilk beş ülke ise şöyle sıralanıyor;

"441.8 milyon dolarla Kanada, 338.4 milyon dolarla İsviçre, 325.2 milyon dolarla Avustralya, 280 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti ve 166.3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri."