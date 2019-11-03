Altına 9 ayda 64.5 milyar liralık yatırım
Yılın ilk 9 ayında yatırımcılar güvenli limana yöneldi ve altına yatırım yapmaya başladı.
Bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre dolar/TL'de yüzde 6,6'lık düşüş yaşanırken, küresel risklerdeki artışın etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi gram altının fiyatında yüzde 14,1'lik yükselişi beraberinde getirdi.
Fiyatındaki yükseliş altın mevduatlarının karşılığına yansırken, Türkiye'de altın mevduatları ocak-eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyar liraya varan artış kaydederek 64,5 milyar liraya ulaştı.
İstanbul, 20,6 milyar liralık tutarla Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te 1'ine sahip bulunuyor.
Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7'si Doğu Anadolu bölgesinde yer alıyor.
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