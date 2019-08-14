Altın yeniden 1500 doların üzerine yükseldi
Küresel piyasalarda durgunluk endişesi altının güçlenmesine neden oldu.
Durgunluk endişeleriyle küresel piyasalarda görülen düşüşün ardından yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesiyle altın 1,507.92 dolarla yeniden 1,500 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.
Salı günkü risk iştahının azalmasıyla görülen kayıpların ardından altın ve gümüşteki artışın yanında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık tahvilleri de yükseldi. Yatırımcılarda ABD ve Çin arasındaki ateşkesin etkisiyle iyimserlik görüldü.
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