Altın ve Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın ve Euro fiyatları piyasalardaki hareketliliğin ardından cumartesi sabahının gündem konusu oldu. Gram ve çeyrek altınla ilgili yatırım planlarını yönetmek isteyen vatandaşlar, anlık altın fiyatları hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 11 Ağustos Cumartesi günü sabah saatleri itibariyle euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son gelişmelerle birlikte piyasalara yansıması merak edilen euro ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın ve euro fiyatları hakkında dalgalanma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, günün ilk saatleriyle birlikte araştırmalarına başladı. 11 Ağustos Cumartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son durum bilgisi almak isteyen vatandaşlar, euro kurundaki son fiyatlandırmanın durumunu öğrenmek istiyor. Peki, altın ve euro ne kadar oldu? İşte, o günün piyasa bilgileri
Hediyelik alımların yoğunlukta olduğu çeyrek altın, 11 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde 403 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, cumartesi gününe 249 TL dolaylarında başladı.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 807 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
EURO NE KADAR OLDU?
Euro kurunda ise cuma akşamı yaşanan hareketlenme, cumartesi gününün sabah saatlerine 7.62 olarak yansıdı.
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