Altın ve Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
11.08.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

Altın ve Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

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Altın ve Euro ne kadar oldu? 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın ve Euro fiyatları piyasalardaki hareketliliğin ardından cumartesi sabahının gündem konusu oldu. Gram ve çeyrek altınla ilgili yatırım planlarını yönetmek isteyen vatandaşlar, anlık altın fiyatları hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, 11 Ağustos Cumartesi günü sabah saatleri itibariyle euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son gelişmelerle birlikte piyasalara yansıması merak edilen euro ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın ve euro fiyatları hakkında dalgalanma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, günün ilk saatleriyle birlikte araştırmalarına başladı. 11 Ağustos Cumartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son durum bilgisi almak isteyen vatandaşlar, euro kurundaki son fiyatlandırmanın durumunu öğrenmek istiyor. Peki, altın ve euro ne kadar oldu? İşte, o günün piyasa bilgileri

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Hediyelik alımların yoğunlukta olduğu çeyrek altın, 11 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde 403 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, cumartesi gününe 249 TL dolaylarında başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 807 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro kurunda ise cuma akşamı yaşanan hareketlenme, cumartesi gününün sabah saatlerine 7.62 olarak yansıdı. 

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