Altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? Hafta sonu piyasa verileri
Altın ve dolar fiyatları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliği gözlemlemek ve alım satım işlemlerine yön vermek isteyen vatandaşların sorguladığı altın fiyatları ve dolar kuru, birçok bireyin araştırdığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, hafta sonunun gelmesiyle birlikte düğün ve diğer etkinliklerde takı olarak sorgulanan altın fiyatları ve buna ilaveten dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte, o detaylar
Altın ve dolar fiyatları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Günün ilk saatleri itibariyle alım ya da satım işlemi yapacakların araştırdığı önemli konular arasında yer alan altın fiyatları dolar kuru bilgisi, son verilerle birlikte piyasalara yansıdı. Peki, altın fiyatları son gelişmelerle birlikte pazar günü ne kadar oldu? İşte, günün dolar kuru ve altın fiyatları bilgisi
Dolar fiyatları, piyasalardan son gelen bilgilere göre 6,01'den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimine gelinmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 19 Ağustos 2018 Pazar günü çeyrek altın 379 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 229 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.520 liradan alınıp 1.550 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 757 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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