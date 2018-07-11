Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 artışla 191,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 yükselişle 191,70 liradan işlem gördü.
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hafta ortasında da devam ediyor. Cuma günü hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL'deki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,6 gerileyen gram altının fiyatı, haftan ortasına 191 TL ile başladı. Dolar fiyatları, hafta başına başladığı seviyesini korumaya devam ediyor. Peki, altın ve dolar fiyatları bugün en son ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Gram altın 191,79 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.280 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,75 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı.
DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar fiyatları, hafta başına başladığı seviyesini korumaya devam ediyor. Haftanın ilk gününe 4.74 seviyelerini gören dolar fiyatları, hafta ortasında kısmi düşüşle 4.72 seviyelerinde seyretmeye başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle