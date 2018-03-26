Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
26.03.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum

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Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum

Altın fiyatları ve dolar fiyatları yükselişleri ile piyasalarda dikkat çekerken, altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Peki altın ve dolar fiyatlarındaki son artışların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum

Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, bu hafta 173 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.

Altının gram fiyatı 172 lira seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın fiyatları 280 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çekmişti. Dolar fiyatları ise 3.97 seviyesinde işlem görüyor.

 

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