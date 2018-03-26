Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları ve dolar fiyatları yükselişleri ile piyasalarda dikkat çekerken, altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Peki altın ve dolar fiyatlarındaki son artışların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ve rekor üzerine rekor kıran altının gram fiyatı, bu hafta 173 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.
Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.
Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.
Altının gram fiyatı 172 lira seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın fiyatları 280 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çekmişti. Dolar fiyatları ise 3.97 seviyesinde işlem görüyor.
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