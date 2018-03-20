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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAltın ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum
GeriEkonomi Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum
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Ekonomi
20.03.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum

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Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki artış dikkat çekmeye devam ederken, dolar fiyatları da 4 lirayı zorlayan değeri ile piyasalarda merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son artışın ardından yatırım altınlarının değeri bugün itibari ile ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 lira ve Cumhuriyet altını 1.109 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gördüğünü söyledi.

Altının gram fiyatının direnç seviyesini kırdığını ve yeni hedefinin 170 lira olduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 165,5 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 3,9360 3,9380

Avro 4,8600 4,8620

Sterlin 5,5430 5,5450

ANKARA

ABD Doları 3,9200 3,9450

Avro 4,8370 4,8670

Sterlin 5,4780 5,5630

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