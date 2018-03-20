Altın ve dolar fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarındaki artış dikkat çekmeye devam ederken, dolar fiyatları da 4 lirayı zorlayan değeri ile piyasalarda merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatlarındaki son artışın ardından yatırım altınlarının değeri bugün itibari ile ne kadar oldu? İşte çeyrek altın, gram altın ve dolar fiyatlarında son durum
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 166,8 lira, çeyrek altın 272 lira ve Cumhuriyet altını 1.109 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 167 liranın hemen altında dengelendi.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,71 artışla 166,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 166,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybıyla 1.316,2 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,2 lirayı gördüğünü söyledi.
Altının gram fiyatının direnç seviyesini kırdığını ve yeni hedefinin 170 lira olduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 165,5 liranın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,9360 3,9380
Avro 4,8600 4,8620
Sterlin 5,5430 5,5450
ANKARA
ABD Doları 3,9200 3,9450
Avro 4,8370 4,8670
Sterlin 5,4780 5,5630
Yorumları Göster
Yorumları Gizle