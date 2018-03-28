Altın tarihinin en yüksek seviyelerinde Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın tarihinin en yüksek seviyelerinde Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
GeriEkonomi Altın tarihinin en yüksek seviyelerinde Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
28.03.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Altın tarihinin en yüksek seviyelerinde Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın tarihinin en yüksek seviyelerinde Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları değer kazanmaya devam ederken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları da yükseliyor. Vatandaşların en altın piyasasında en çok tükettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın ve gram altında son değerlerin ardından anlık fiyat değişkenleri gün içinde dikkat çekiyor. Peki Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle tarihinin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın fiyatları şuan piyasalarda 280 lira seviyesinde işlem görürken, fiyatlar gün içinde değişkenlik gösterebiliyor. Cumhuriyet altını ise 1150 liradan piyasalarda satışta

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından bir olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyelerinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 26 Mart Pazartesi 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü 172 liranın üzerinde dengelendi.

Özellikle mart ayında bugüne kadarki yüzde 7'lik performansıyla yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, sene başından bu yana da yatırımcısına yüzde 8,8'lik getiri sağladı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 1.356,9 dolarla 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise sene başından bu yana yüzde 3,1 değer kazandı.

Analistler, son zamanlarda küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, gelecek dönemde altın fiyatlarında sert hareketlerin görülebileceğini ifade etti. Altının gram fiyatının 170 liranın üzerine yerleşmesi durumunda 181 liraya kadar çıkabileceğini ifade eden analistler, 170 lira seviyesinin altında ise 157 liraya kadar geri çekilmelerin görülebileceğini dile getirdi.

"Rusya-ABD gerilimi altın fiyatlarını yükseltiyor"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD başta olmak üzere 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik yapılan açıklamaların altının ons fiyatını pozitif yönde etkilediğini kaydetti.ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğunu dile getiren Memiş şunları kaydetti:

"Bu düşüncemizi şu nedenlere bağlıyoruz. ABD'den açıklanan verilerin olumlu gelmesi. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) faiz kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ticaret savaşları"nı başlatması ve Rus diplomatların sınır dışı edilmesi gibi nedenler küresel piyasa yatırımcılarını güvenilir liman olarak altın tercih etmelerine neden oluyor." Memiş, Çin-ABD "ticaret savaşları" ve Rusya-ABD arasındaki siyasi gelişmelerin emtia fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini belirterek , altının ons fiyatının 1.350 doların üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi durumunda 1.360 dolara kadar yükseleceğini, aşağı yönlü hareketler de ise 1.330 dolara kadar gerileyebileceği söyledi.

Dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle altının gram fiyatının 173,8 liraya kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının önemli olduğunu vurguladı. Memiş, yatırımcılara bu seviyeden alım yönünde tavsiyede bulunmadıklarını belirterek, "Alım için 165 lira seviyesinin altına sarkmalar kademeli alım fırsatları verebilir. Kademeli düşüşler 167 ve 157 lira seviyeleridir. Yükselişler ise 175-177 ve 181 lira seviyeleridir." dedi.

"Altının fiyatı düşmeyecek"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, dünya da yaşanan olumsuz siyasi ve iktisadi olayların altında fiyat artışlarını etkilediğini belirterek, "Güzel ilişkiler olacak ki altının fiyatı düşsün, bu da olmayacağı için altının fiyatı düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarındaki artışı dünya da yaşanan olumsuz siyasi ve iktisadi olaylara ve güvensizlik ortamına bağlayan Çavuşculu, altında görülen fiyat artışının devam edeceğini kaydetti. Çavuşculu, Irak ve Suriye'de yaşanan olumsuz olayların güven verici bir ortamın olmadığını gösterdiğinin altını çizerek,"İleriki dönemlerde de altının fiyatının daha da artacak. Kuyumcular altının fiyatının yükselmesinden etkilenecek. İnsanlar daha az alışveriş yapacak ve satışlar azalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Altının her zaman değerini koruyacağına işaret eden Çavuşculu, Türkiye'nin çalkantılı dönemlerinden kurtulmasının sebeplerinden bir tanesinin de Türk insanın altın alarak tasarruf etmesi olduğunu söyledi. Çavuşculu, altın enflasyona karşı, dünyadaki olumsuzluklara karşı kendini koruduğunu ifade ederek, yatırımcıların altın alarak tasarruf etmesini tavsiye etti.
Düğün sezonunun yaklaştığını ve bu dönemde de fiyat artışlarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Çavuşculu şunları kaydetti:

"Tasarruf etmek isteyenler altına yönelsin. Her ay insanımız maaşıyla bir tane çeyrek altın alsın ve kenara koysun. Cebinizde 250-270 lira para olursa gidip hemen bir altın alın. Bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Elinizde nakit para olsa onu mutlaka harcarsınız ama altın alıp bir kenara koyarsanız onu 50-100 liralık ihtiyaçlarda bozdurmazsınız ve bu gibi ufak alışverişlerle ilerde büyük bir ihtiyacınızı giderirsiniz. Ne kadar da zaman geçse altın aldığınız için paranızda değerini koruyacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kırsal kalkınma için çok önemli açıklama

'Rehberde nasıl görünüyorum?'... BTK harekete geçiyor...

Çeyrek altın alacaklar dikkat! Fiyatı 282 lira

Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfi!