Altın tahvili nedir? Altına dayalı kira sertifikası ne demek?

Altına dayalı kira sertifikası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTINA TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır.

Yastık altındaki altın miktarının en muhafazakar tahminlere göre yaklaşık 2200 ton (100 milyar ABD Doları) olduğu tahmin edilmektedir. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları ile bu değerin ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz getirisi elde etmek istemeyen yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikaları ihraç etmektedir. Altına Dayalı Kira Sertifikası da yurt içi piyasada ihraç edilen diğer Kira Sertifikalarında olduğu gibi gayrimenkul alım satımına ve söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır.

Altına Dayalı Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtmaktadır. Altına Dayalı Kira Sertifikasında kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirlenmekte olup yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamaktadır.

Altın Tahvilleri ise, diğer Devlet Tahvillerinde olduğu gibi, arkasında herhangi bir gayrimenkul işlemi olmayan, yatırımcısına, satın aldığı Tahvil karşılığında altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlayan bir yatırım aracıdır.

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI VE ALTIN TAHVİLİNİN AVANTAJI NEDİR?

Devlet güvencesi:Altınlar çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın Devlet güvencesinde 1 kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacaktır.

Ek getiri imkanı: Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara 6 ayda bir %1,20 (yıllık %2,40) ek getiri verilmektedir.



Vergi avantajı: Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiş olup elde edilecek olan getirilerden stopaj vergisi alınmayacaktır.



Vadeden önce nakit imkanı: Nasıl ki yastık altındaki altınlar piyasada satılarak nakde dönüştürülebiliyorsa vatandaş dilediği zaman Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını satarak ihtiyaç duyduğu nakde ulaşabilecektir.



Vade sonunda fiziki altın imkanı: Yatırımcı vade sonunda, rafineri tarafından üretilen “1 kilogramlık 995/1000 saflıkta külçe altın” veya Darphane tarafından üretilen “Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını” alma hakkına sahip olacaktır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasından sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilecek olup kurumsal yatırımcılar (tüzel kişiler) söz konusu Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına yatırım yapamayacaktır.

HANGİ ALTINLAR KABUL EDİLEBİLECEK?

Külçe altınlar, Cumhuriyet/Darphane Altınları (Çeyrek, yarım, tam, Ata Lira vb.) ile gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar.



22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) görevliler tarafından kabul edilmeyecektir.



Altınların üzerinde görevliler tarafından ayrıştırılması mümkün olmayan kısımların gözlenmesi durumunda söz konusu altınlar kabul edilmeyecektir.



Bununla birlikte, Reşat Altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecektir.



Yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması durumunda ve/veya yıpranma, aşınma gibi durumların oluştuğu gözlenmesi halinde söz konusu altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyebilecektir.

22 ayar olan bilezik, kolye vb. altınların (takı), üzerinde altın olarak kabul edilemeyecek kanca vb. kısımlar (örneğin kolye birleşim yerleri), yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılacak ve söz konusu altın olmayan kısım ayrıştırıldıktan sonraki kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınacaktır.