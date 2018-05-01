Altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Mayıs ayının ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Gerek yatırım yapmak amacıyla olsun gerek hediyelik alma amacıyla olsun altın fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler, 1 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kapsamında yatırım yapacak olan birçok kişi, bu doğrultuda sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?
Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Fiyatı ve son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? gram altında son durumu ne? İşte, 1 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatları...
1 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları, fikir sahibi olmak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, her zaman olduğu gibi bugün de merakla araştırılıyor. İşte piyasalardaki en güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeyrek altın konusunda araştırmalar hız kazandı. Düğün sezonunun açıldığı bu dönemde çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü özellikle, hediyelik olarak çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birkaç gündür düşüş trendinde olan çeyrek altının 1 Mayıs 2018'deki satış fiyatı 280,03 TL civarlarında seyrediyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından şu anda gram altının satış fiyatı 171,50 TL dolaylarında seyrediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 545,90 TL'ye alınırken, 560 TL'ye satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.128 liradan alınıp 1.140 liradan satılıyor.
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