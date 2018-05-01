Altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
01.05.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

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Altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Mayıs ayının ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Gerek yatırım yapmak amacıyla olsun gerek hediyelik alma amacıyla olsun altın fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler, 1 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kapsamında yatırım yapacak olan birçok kişi, bu doğrultuda sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?

Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Fiyatı ve son durumu en çok merak edilen altın türü ise çeyrek altın oldu. Peki, çeyrek altın ne kadar? gram altında son durumu ne? İşte, 1 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatları...

1 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, fikir sahibi olmak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin ilgiyle araştırdığı altın fiyatları, her zaman olduğu gibi bugün de merakla araştırılıyor. İşte piyasalardaki en güncel altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeyrek altın konusunda araştırmalar hız kazandı. Düğün sezonunun açıldığı bu dönemde çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü özellikle, hediyelik olarak çeyrek altın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birkaç gündür düşüş trendinde olan çeyrek altının 1 Mayıs 2018'deki satış fiyatı 280,03 TL civarlarında seyrediyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 171,4 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından şu anda gram altının satış fiyatı 171,50 TL dolaylarında seyrediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 545,90 TL'ye alınırken, 560 TL'ye satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.128 liradan alınıp 1.140 liradan satılıyor.

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