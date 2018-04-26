Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ve dolar piyasalarında son durum
Güncel altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından yakında takip edilmeye devam ediyor. Haftanın dördüncü gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 26 Nisan altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte piyasalardaki en güncel altın ve Dolar fiyatları...
Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler vatandaşlar, altın piyasasındaki son durumları öğrenmek istiyor. Öte yandan hediyelik altın almak isteyen vatandaşlarda çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarının yanı sıra Dolardaki son durum ve güncel dolar kuru da araştırılan konular arasında. Peki, 26 Nisan'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? Dolar ne kadar?
26 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, 26 Nisan güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte Piyasalardan 26 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 26 Nisan 2018 Perşembe günü çeyrek altın 284,91 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 173,66 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.151 liradan alınıp 1.163 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 569,81 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları, doların üç aydan uzun bir sürenin zirvesine yaklaşmasıyla birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.5 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1,329.04 dolarda bulunuyor.
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26 NİSAN GÜNCEL DOLAR KURU
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün geç likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak düşüşün ardından global piyasalardaki bozulmayla tekrar yükselen dolar/TL, güne 4.08 seviyesinde başladı. Dolar/TL, gün içerisinde en düşük 4.0725 seviyesini görürken, saat 9.31 itibarıyla 4.0809 seviyesindeydi. Euro/TL ise 4.9654 seviyesinde bulunuyor.
PPK kararının ardından piyasada gözler erken seçimin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında olacak.
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