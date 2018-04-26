Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ve dolar piyasalarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
26.04.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ve dolar piyasalarında son durum

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Altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ve dolar piyasalarında son durum

Güncel altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından yakında takip edilmeye devam ediyor. Haftanın dördüncü gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 26 Nisan altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte piyasalardaki en güncel altın ve Dolar fiyatları...

Altın almak isteyen ya da altın bozdurmak isteyenler vatandaşlar, altın piyasasındaki son durumları öğrenmek istiyor. Öte yandan hediyelik altın almak isteyen vatandaşlarda çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarının yanı sıra Dolardaki son durum ve güncel dolar kuru da araştırılan konular arasında. Peki, 26 Nisan'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? Dolar ne kadar?

26 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, 26 Nisan güncel altın fiyatlarını sorguluyor. İşte Piyasalardan 26 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 26 Nisan 2018 Perşembe günü çeyrek altın 284,91 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 173,66 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.151 liradan alınıp 1.163 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 569,81 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, doların üç aydan uzun bir sürenin zirvesine yaklaşmasıyla birlikte geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.5 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1,329.04 dolarda bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 NİSAN GÜNCEL DOLAR KURU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün geç likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak düşüşün ardından global piyasalardaki bozulmayla tekrar yükselen dolar/TL, güne 4.08 seviyesinde başladı. Dolar/TL, gün içerisinde en düşük 4.0725 seviyesini görürken, saat 9.31 itibarıyla 4.0809 seviyesindeydi. Euro/TL ise 4.9654 seviyesinde bulunuyor.

PPK kararının ardından piyasada gözler erken seçimin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında olacak.

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