Altın ne kadar oldu? 18 Nisan çeyrek altın ve Dolarda son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
18.04.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Altın ne kadar oldu? 18 Nisan çeyrek altın ve Dolarda son durum

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Altın ne kadar oldu? 18 Nisan çeyrek altın ve Dolarda son durum

Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Ayrıca hediyelik altın almak isteyen vatandaşlarda çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarının yanı sıra Dolardaki son durum ve güncel dolar kuru da araştırılan konular arasında. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Dolar ne kadardan işlem görüyor?

Piyasalardaki güncel altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından yakında takip edilmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 18 Nisan altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günü en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, 18 Nisan'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? Dolar ne kadar? İşte piyasalardaki en güncel altın ve Dolar fiyatları...

18 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 18 Nisan altın fiyatları ve doların son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. İşte altın piyasaları ve Dolarda son durum...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 289,40 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altının fiyatı sabah saatlerinden bu yana, 177,37 TL seviyelerinde seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.183 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 578,79 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ardından dalgalandıktan sonra şu sıralarda 4.10 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.1009, en düşük ise 4.0918 seviyelerini görürken; saat 09.06 itibarıyla 4.0951 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 5.0697 seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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