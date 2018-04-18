Altın ne kadar oldu? 18 Nisan çeyrek altın ve Dolarda son durum
Yeni günün başlamasıyla birlikte vatandaşların ve yatırımcıların altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Altın piyasalarındaki son durumu ve önemli gelişmeleri takip eden yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını sorguluyor. Ayrıca hediyelik altın almak isteyen vatandaşlarda çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatlarının yanı sıra Dolardaki son durum ve güncel dolar kuru da araştırılan konular arasında. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Dolar ne kadardan işlem görüyor?
Piyasalardaki güncel altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından yakında takip edilmeye devam ediyor. Haftanın üçüncü işlem gününün başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 18 Nisan altın fiyatlarının son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. Yatırımcıların ve hediyelik satın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları, günü en çok merak edilen konularından biri oldu. Peki, 18 Nisan'da güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadara satılıyor? Dolar ne kadar? İşte piyasalardaki en güncel altın ve Dolar fiyatları...
18 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar ve yatırımcılar, 18 Nisan altın fiyatları ve doların son durumu hakkında sorgulama yapmaya başladı. İşte altın piyasaları ve Dolarda son durum...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Düğün sezonun yaklaşmasıyla birlikte fiyatı en çok merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. Vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 289,40 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Gram altının fiyatı sabah saatlerinden bu yana, 177,37 TL seviyelerinde seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapanların sıklıkla tercih ettiği Cumhuriyet altını ise 1.183 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın 578,79 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar kuru Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ardından dalgalandıktan sonra şu sıralarda 4.10 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 4.1009, en düşük ise 4.0918 seviyelerini görürken; saat 09.06 itibarıyla 4.0951 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL ise 5.0697 seviyesinde bulunuyor.
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