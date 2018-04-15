Çeyrek altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları
Yaz mevsiminin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte hediyelik altın almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını ve çeyrek altındaki son durumu sorgulamaya başladı. Ayrıca altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılarda, altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasaların nabzını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, haftanın bitmesinin ardından altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Son dönemlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatları hakkında araştırmalar devam ediyor. Gerek yatırım amaçlı gerek hediye almak için olsun altın fiyatları hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel altın fiyatı sorgulamaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar özellikle piyasanın gözdesi çeyrek altın fiyatlarını detaylı olarak araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları yatırımcılar ve yakınlarına hediyelik altın almak isteyen vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor, dikkatle inceleniyor. İşte, piyasalardaki altın fiyatları hakkında en güncel bilgiler...
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Vatandaşların en çok tercih ettiği altın türlerinden olan çeyrek altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor, 292,4 TL’den satılan çeyrek altının alış fiyatı da 285,58 TL dolaylarında bir seyir gösteriyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
15 Nisan 2018 Pazar günü altının gram fiyatı, 178,62 TL’den işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
En çok rağbet gören ve her zaman iyi bir yatırım aracı olarak görülen Cumhuriyet altını 1.191 TL’den alıcı buluyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 584,7 TL civarlarında satılıyor.
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