Çeyrek altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
15.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları

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Çeyrek altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatları

Yaz mevsiminin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte hediyelik altın almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını ve çeyrek altındaki son durumu sorgulamaya başladı. Ayrıca altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılarda, altın fiyatlarındaki son durumu ve piyasaların nabzını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, haftanın bitmesinin ardından altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dönemlerde yükseliş trendinde olan altın fiyatları hakkında araştırmalar devam ediyor. Gerek yatırım amaçlı gerek hediye almak için olsun altın fiyatları hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel altın fiyatı sorgulamaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar özellikle piyasanın gözdesi çeyrek altın fiyatlarını detaylı olarak araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor? İşte, piyasalardan güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları yatırımcılar ve yakınlarına hediyelik altın almak isteyen vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor, dikkatle inceleniyor. İşte, piyasalardaki altın fiyatları hakkında en güncel bilgiler...

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Vatandaşların en çok tercih ettiği altın türlerinden olan çeyrek altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor, 292,4 TL’den satılan çeyrek altının alış fiyatı da 285,58 TL dolaylarında bir seyir gösteriyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

15 Nisan 2018 Pazar günü altının gram fiyatı, 178,62 TL’den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

En çok rağbet gören ve her zaman iyi bir yatırım aracı olarak görülen Cumhuriyet altını 1.191 TL’den alıcı buluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın ise 584,7 TL civarlarında satılıyor.

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