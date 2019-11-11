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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.11.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Altın ithalatı ekimde arttı

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Altın ithalatı ekimde arttı

Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 tona yükseldi. Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak kayıtlara geçti - Bu yılın ocak-ekim döneminde altın ithalatı 115,5 ton oldu.

Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 ton olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.

SON 17 AYIN EN YÜKSEK ALTIN İTHALATI
Bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 72'lik artış kaydeden altın ithalatı, son 17 ayın en yüksek altın ithalatı oldu. Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, 12 ton 149 kilogram civarında bulunuyordu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 115 ton 522 kilogram altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 azalışa işaret etti. Geçen yılın ocak-ekim döneminde 189 ton 55 kilogram altın ithalat edilmişti. 

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