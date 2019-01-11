Altın güne hangi eğilimle başladı? 11 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları 11 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle araştırılan yatırım araçları arasında yer almaya devam ediyor. Dün 228 lira seviyelerinde işlem gören gam altın, bugün güne 225 lira dolaylarında başladı. Gram altındaki bu seviye, çeyrek ve yarım altında da paralel bir seyir gösterdi. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadar oldu? İşte, 11 Ocak Cuma gününe ait altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Gösterdiği dalgalanma dolayısıyla yatırımcıların anlık olarak araştırdığı altın fiyatları, 11 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle merak edilen hususlar arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 372 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 364 lira seviyelerinde.
GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 225 lira seviyelerinde işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI: Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,501 liradan alınırken 1,516 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 744 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.
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ALTIN ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 225,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 225,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,60 227,80 225,60 225,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.500,00 1.521,00 1.487,00 1.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,60 211,60 205,80 209,80
Lira(Tam) Ziynet 1.466,00 1.486,00 1.453,00 1.473,00
Yarım Ziynet 733,00 743,00 726,00 736,00
Çeyrek Ziynet 366,00 371,00 363,00 368,00
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