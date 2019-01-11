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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.01.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Altın güne hangi eğilimle başladı? 11 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı

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Altın güne hangi eğilimle başladı? 11 Ocak gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 11 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle araştırılan yatırım araçları arasında yer almaya devam ediyor. Dün 228 lira seviyelerinde işlem gören gam altın, bugün güne 225 lira dolaylarında başladı. Gram altındaki bu seviye, çeyrek ve yarım altında da paralel bir seyir gösterdi. Peki, altın fiyatları şu sıralar ne kadar oldu? İşte, 11 Ocak Cuma gününe ait altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Gösterdiği dalgalanma dolayısıyla yatırımcıların anlık olarak araştırdığı altın fiyatları, 11 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle merak edilen hususlar arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları şu dakikalarda ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN: Piyasalarda 372 lira civarında satılan çeyrek altının alış fiyatı ise 364 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, bugüne düşüş trendiyle başladı. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 225 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI: Piyasaların gözdesi Cumhuriyet altını 1,501 liradan alınırken 1,516 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü ola yarım altın da 744 lira civarından işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 225,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 225,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 227,60 227,80 225,60 225,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.500,00 1.521,00 1.487,00 1.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 207,60 211,60 205,80 209,80
Lira(Tam) Ziynet 1.466,00 1.486,00 1.453,00 1.473,00
Yarım Ziynet 733,00 743,00 726,00 736,00
Çeyrek Ziynet 366,00 371,00 363,00 368,00

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