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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.02.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Altın güne düşüş eğilimiyle başladı...7 Şubat altın fiyatları

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Altın güne düşüş eğilimiyle başladı...7 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları, 7 Şubat Perşembe gününe düşüş eğilimi içerisinde başladı. Önceki günü 219 lira seviyelerinde sürdüren gram altın, perşembe gününe 218 lira civarından başlangıç yaptı. Peki, gram ve çeyrek seçenekleri merak konusu olan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Şubat anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri

Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleriyle araştırılmaya devam ediliyor. Şubat ayına düşüş ile başlayan ve son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları, düşüş eğilimini devam ettiriyor. İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

7 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın son gününe doğru altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, güncel altın fiyatları;

Çeyrek altın 7 Şubat tarihinde, 354 TL’den alınıp, 361 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 216 TL’den alınırken 218 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.458 TL’den alınırken, 1.473 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 708 TL’den alınıyor ve 723 TL’den satılıyor.

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