Altın güne düşüş eğilimiyle başladı...7 Şubat altın fiyatları
Altın fiyatları, 7 Şubat Perşembe gününe düşüş eğilimi içerisinde başladı. Önceki günü 219 lira seviyelerinde sürdüren gram altın, perşembe gününe 218 lira civarından başlangıç yaptı. Peki, gram ve çeyrek seçenekleri merak konusu olan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Şubat anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri
Altın fiyatları, gram ve çeyrek seçenekleriyle araştırılmaya devam ediliyor. Şubat ayına düşüş ile başlayan ve son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları, düşüş eğilimini devam ettiriyor. İşte, altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
7 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Haftanın son gününe doğru altın fiyatları merak konusu oldu. İşte, güncel altın fiyatları;
Çeyrek altın 7 Şubat tarihinde, 354 TL’den alınıp, 361 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 216 TL’den alınırken 218 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.458 TL’den alınırken, 1.473 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 708 TL’den alınıyor ve 723 TL’den satılıyor.
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