Altın fiyatlarında yükseliş.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün değer kazanarak piyasalarda dikkat çekti. Altının gram fiyatı 193 lirayı aşarak son günlerin en yüksek değerine ulaştı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bu değerin ardından fiyatlarında artış gösterdi. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Çeyrek altın fiyatları bugün 311 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 1269 lira seviyesinde satılıyor. Altının gram fiyatı ise 193.71 lira..
İstanbul, 12 Haziran (Reuters) Altın ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 32.3 artışla 34.86 ton oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre altın ithalatı yılın ilk beş ayında ise 152.7 ton olarak gerçekleşti.
Altın ithalatı Nisan ayında 26.4 ton, geçen yılın Mayıs ayında ise 48 ton olmuştu. Böylece altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.4 düştü. Geçen yıl rekor seviyede altın ithalatı yapılmış oldu. Borsa İstanbul'un yayımladığı altın ithalat verileri 1995 yılından başlıyor.
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde ne kadardı?
Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 189,7 lira, çeyrek altın 311 lira ve Cumhuriyet altını 1.277 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 189,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 189,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.277 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirterek, sırasıyla yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında devam eden görüşmelerin ardından gelecek haber ve açıklamaların jeopolitik risk algılaması açısından belirleyici olacağını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.296-1.307 dolar bandının takip edileceğini söyledi. Memiş, yurt içinde ise döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesinin altının gram fiyatını desteklediğine değinerek, gram altında 188,50 liranın destek, 190,50 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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