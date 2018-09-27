Altın fiyatlarında son gelişmeler.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Altının gram fiyatı bugün 235 lira seviyesine yükselirken, bu değerin ardından çeyrek altın ne kadar ve gram altın ne kadar sorusu internette en çok aranan kelimeler arasındaki yerini alıyor. Peki piyasalarda şu an son durum ne? İşte son dakika altın fiyatları
Altın fiyatları bugün 235.29 liralık gram fiyatı ile işlem görürken, 235.25 liradan da geri alınıyor. Çeyrek altın fiyatları 383 liradan piyasalarda değer görürken, 375 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altını 1580 liradan satılıyor ve 1560 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 214 lira civarında seyrederken, 213 liradan bozduruluyor.
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