Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum
Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de takip edilmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatı araştırması yapan vatandaşlar özellikle çeyrek altının son durumunu sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?
Altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamlamıştı. Son ayların en düşük seviyelerinde olan altının ons fiyatı ise 1.250 dolar civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu, düştü mü? İşte 28 Haziran tarihli altın fiyatları!
Altın fiyatları geçtiğimiz gün dalgalı bir kur izlemesinin ardından bugün daha yüksek bir değerle piyasalarda başlangıç yaptı. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları gibi merak edilen yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın 185,36 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.238 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 185,36 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 306 lira, Cumhuriyet altını da 1.248 liradan satılıyor.
Son 6 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.250 dolardan işlem görüyor.
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