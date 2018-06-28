Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.06.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

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Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum

Altın fiyatları her gün olduğu gibi bugün de takip edilmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatı araştırması yapan vatandaşlar özellikle çeyrek altının son durumunu sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar?

Altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamlamıştı. Son ayların en düşük seviyelerinde olan altının ons fiyatı ise 1.250 dolar civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu, düştü mü? İşte 28 Haziran tarihli altın fiyatları!

Altın fiyatları geçtiğimiz gün dalgalı bir kur izlemesinin ardından bugün daha yüksek bir değerle piyasalarda başlangıç yaptı. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatları gibi merak edilen yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın 185,36 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.238 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 185,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 185,36 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 306 lira, Cumhuriyet altını da 1.248 liradan satılıyor.

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.250 dolardan işlem görüyor. 

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