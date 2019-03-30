Altın fiyatlarında son durum.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan inişli çıkışlı grafiğin son durumunu merak eden vatandaşlar hafta sonunda altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Altın türleri arasında diğer ürünlere göre daha fazla talep gören çeyrek altın ve gram altın fiyatları öne çıkan aramaların başında geliyor. Peki piyasalardaki son değerin ardından çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar
Altın fiyatları hafta sonunda hem yatırım yapmak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar tarafından internette en çok aranan konular arasında yer alıyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 386 liradan satılırken, 377 liradan geri alınıyor.
Yarım altın fiyatları 771 liradan satılırken, 750 liradan bozduruluyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1587 lira olurken, 1564 liradan geri alınıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle