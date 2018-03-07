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Altın fiyatlarında son durum.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz iki günü hareketli geçirdi. Altının gramı 163 lirayı görürken, gün içinde düşüşler yaşandı. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından merakla takip edilirken, piyasanın en çok tüketilen ürünleri gram altın ve çeyrek altın fiyatları da dikkatle takip ediliyor. Peki Altın fiyatlarının son halinin ardından çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Saat 10:00 sularında altının gram satış fiyatı 162.90 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını 1081 lira, yarım altın 530 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları ise 265 liradan satılıyor.

Küresel ticaret savaşı endişeleri ve zayıflayan dolarla destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0.65 artışla 1328.50 dolara çıkarken, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları da yükseldi.

Dolar küresel piyasada ABD’den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen para birimleri sepeti karşısında değer kaybetti ve yüzde 0.40lık düşüşle 89.65 düzyine geriledi.

Bakır yüzde 1.26 artışla 3.1675 dolara yükselirken, gümüş de yüzde 1.5lik artışla 16.625 dolardan işlem gördü. Platinde artış yüzde 0.45, palladyumda artış yüzde 0.41 oldu.

Petrol fiyatları ise ABDnin Houston kentinden başlayan ve beş gün sürecek olan Cambridge Enerji Konferansında, küresel petrol talebinin gelecek beş yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyeceği açıklamasıyla artışa geçti.

Batı Teksas Petrolü yüzde 0.62 artışla 62.69 dolara gelirken, Brent Petrol yüzde 0.49 yükselişle 65.86 dolara çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) ve ABDli kaya petrolü üreticilerinin görüşmeleri de petrolde yukarı yönlü baskı yapıyor.

 

Etiketler: çeyrek altın , gram altın , SeoHaber
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