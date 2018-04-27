Altın fiyatlarında son durum.. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve bunun fiyatlara olan yansıması vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak satın alınan altın türlerinde ise talep diğer ürünlere göre daha fazla. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 173 lira oldu.. İstanbul Kapalıçarşı'da 172,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 173 liradan, bin 139 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 158 liradan, 157,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 161,50 liradan, bin 113 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 133 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 278 liradan alınan Çeyrek Ziynet 283 liradan satıldı.
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