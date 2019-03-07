Altın fiyatlarında son durum (7 Mart) Gram ve çeyrek altın güne nasıl başladı?
Faiz kararı ardından altın fiyatlarının son durumunu an be an araştırıyor. Uzmanlar, bu hafta gram altında 222 liranın destek, 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Altının gramı günün ilk dakikalarında 224,96 TL ile satışa sunuluyor. Çeyrek altın fiyatları bugün 358,78 liradan alınırken, 366,84 liradan satılıyor. Yarım altın fiyatlarının satış fiyatı 733,00 lira seviyesinde işlem görürken 715 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1511 liradan satılırken, 1489 liradan bozduruluyor.
Altın piyasasının son durumunu değerlendiren uzmanlar, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 223,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,10 liradan, bin 476 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 204,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,20 liradan, bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 462 liradan, 721 liradan alınan Yarım Ziynet 731 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.
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