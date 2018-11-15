Altın fiyatlarında sabah saatlerinin ilk değeri.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları sabah saatlerinde internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde hem yatırım amacıyla hem de hediyelik olarak tercih gören çeyrek altın fiyatları dünkü fiyatlarına göre bir birim değişiklik gösterdi. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve piyasalardaki işlem gören fiyatlar
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 212 lira seviyesinde işlem görürken, bu fiyatların ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları düşüş gösterdi.
Çeyrek altının sabah saatlerindeki satış fiyatı 345 lira seviyesinde olurken, bozdurmak isteyen 337 lira civarında değer buluyor.
Yarım altın satış fiyatları, 690 lira olurken, 673 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1421 lira, alış fiyatı 1399 lira seviyesinde işlem görüyor.
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