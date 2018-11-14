Altın fiyatlarında günün ilk değerleri.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu sabahın ilk saatlerinden itibaren internette en çok aranan konular arasındaki yerini almaya devam ediyor. Vatandaşlar bugün çeyrek altın ne kadar ve gram altın ne kadar sorularının cevaplarını araştırırken, günün açılış fiyatları belli oldu. Peki 14 Kasım altın fiyatlarında son değerler nedir? İşte altın piyasalarında günün ilk değeri
Altının gram satış fiyatı bugün 211 lira seviyesinde işlem görmeye başlarken, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bir birim değişti.
Çeyrek altın fiyatları bugün, 348 liradan satılmaya başlanırken, 340 liradan geri alınıyor?
Yarım altın fiyatları 695 liradan satılırken, 677 liradan geri alınıyor
Cumhuriyet altını alış fiyatı 1433 lira satış, 1408 lira alış olarak işlem görmekte
Yorumları Göster
Yorumları Gizle