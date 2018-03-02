Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Altın fiyatlarında düşüş var.. İşte Altın piyasasındaki son durum ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında düşüş var.. İşte Altın piyasasındaki son durum ve çeyrek altın fiyatı

Hürriyet Haber
02.03.2018 - 11:22 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz iki günü düşüşle geçirirken 162 lirayı aşan fiyatlar 161 liraya doğru geriledi. Altının gram fiyatındaki bu düşüşün ardından çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınlarındaki değerde dikkatle takip ediliyor. Peki Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gramı güne yükselişle başladı..Gram altın 161,4 lira, çeyrek altın 265 lira ve Cumhuriyet altını 1.080 liradan işlem görüyor.  Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyesi olan 159,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161 liradan tamamladı. Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle dün 1.300 dolar sınırına kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 1.315 dolar seviyesinden tamamladı. Bugüne Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 1.318 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: SeoHaber , gram altın
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri