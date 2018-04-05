Altın fiyatlarında artış devam ediyor mu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz iki haftalık süreçte artışını sürdürürken, yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, altın piyasasındaki fiyatlar dakika dakika takip ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 172,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 281,00 lira, Cumhuriyet altını 1.156,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 172,70 liradan işlem gördü.
Dün akşam kapanışta fiyatlar nasıldı?
İstanbul Kapalıçarşı'da 172,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 172,70 liradan, bin 137 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 156 liradan, 156 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160 liradan, bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 131 liradan, 556 liradan alınan Yarım Ziynet 566 liradan ve 276 liradan alınan Çeyrek Ziynet 281 liradan satıldı.
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