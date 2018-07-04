Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte günün çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki değer dün bir hayli gerilemişti fakat günün sonuna doğru fiyatları bir nebze toparlanma gösterdi. Altın yatırımı yapan veya yapmayı düşünen vatandaşlar da altın fiyatlarının ne şuan ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
Altın fiyatları bu sabaha günü 189.55 liralık gram fiyatı ile açarken, çeyrek altın fiyatları 308 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın bozdurmak isteyen vatandaşlar ise altınlarını 301 liradan geri verebiliyorlar.
Cumhuriyet altını satış fiyatı şuan 1.243 liradan işlem görürken, cumhuriyet altınını bozdurmak isteyen vatandaşlar 1.230 liradan değer buluyorlar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle