Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün değer kazanarak güne hareketli bir giriş yaptı. Yatırımcıların en talep gösterdiği ürünler arasında yer alan çeyrek altın ve gram altın gibi altın türlerinde de fiyatlar yükseldi. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları bugün 245.59 lira seviyesinde işlem görürken altının geri alınış fiyatı 245.55 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın fiyatları ise bugün 395 liradan satılırken, 386 liradan geri bozduruluyor.
22 aya bileziğin gram satış fiyatı bugün 223 liradan satılıyor ve 216 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1610 liradan işlem görürken, 1590 liradan geri alınıyor.
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