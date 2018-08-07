Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarındaki son durum ve güncel bilgiler, şu saatlerde en çok araştırılan konuların başında gelmeye başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırma yapan vatandaşlar, piyasalardaki güncel altın fiyatlarına yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki yükselişin bugünde sürüp sürmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken, altının gram fiyatı yaklaşık 204 lirayı zorlayan değeri ile dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki yatırım altınlarında son durum ne oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve çeyrek altın gram altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün 203.95 liradan işlem görürken çeyrek altın ve gram altın fiyatları da altın fiyatlarına paralel olarak artış gösteriyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün 329 liradan satılırken, 321 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını fiyatları ise 1333 liradan alıcı bulurken, 1320 liradan bozduruluyor.
22 Ayar bileziğin satış fiyatı 187 lira, alış fiyatı ise 184 liradan işlem görüyor.
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