Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
07.08.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarındaki son durum ve güncel bilgiler, şu saatlerde en çok araştırılan konuların başında gelmeye başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırma yapan vatandaşlar, piyasalardaki güncel altın fiyatlarına yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki yükselişin bugünde sürüp sürmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken, altının gram fiyatı yaklaşık 204 lirayı zorlayan değeri ile dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları merakla takip ediliyor. Peki yatırım altınlarında son durum ne oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve çeyrek altın gram altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün 203.95 liradan işlem görürken çeyrek altın ve gram altın fiyatları da altın fiyatlarına paralel olarak artış gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün 329 liradan satılırken, 321 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altını fiyatları ise 1333 liradan alıcı bulurken, 1320 liradan bozduruluyor.

22 Ayar bileziğin satış fiyatı 187 lira, alış fiyatı ise 184 liradan işlem görüyor.

 

 

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