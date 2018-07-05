Altın fiyatları ne kadar?.. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarını dikkatle takip eden vatandaşlar gün içindeki fiyat değişimlerini merakla bekliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşe geçmiş özellikle seçimin ardından oldukça değer kaybetmişti. Dün ve bugün altın fiyatları yeniden değer kazanmaya başladı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarının gramı bugün 188.60 liradan satışa çıktı. Altın fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları bugün 308.94 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altını olup bozdurmak isteyen vatandaşlar ise 302 liradan altınlarını satabiliyorlar.
Cumhuriyet altını 1.270 liradan satılırken, 1.258 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 173 lira. Bilezik bozdurmak isteyenler 171 liralık gram fiyatı ile altınları bozdurabiliyor.
Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki artıştan bulduğu destekle 191,1 lira ile bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 188,7 liradan tamamladı. Bugün ise 188,2-189,2 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 188,6 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 artışla günü 1.257,95 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.256,8 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 309 lira, Cumhuriyet altını da 1.261 liradan satılıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle