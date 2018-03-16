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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor mu? İşte altın fiyatlarında son durum..

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor. Altının gram fiyatının 165 lirayı aştığı piyasada çeyrek altın ve gram altın fiyatları da merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalardaki son durum ve yatırım altınlarının şuan ulaştığı değer..

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bugün çeyrek altın fiyatı 270 lira seviyesini zorluyor. Şuan piyasalarda 269 lira civarında satılan çeyrek altın gün içinde değişkenlik gösterebiliyor.

Cumhuriyet altını ise 1104 lira seviyesinde işlem görüyor

Altın fiyatları dün nasıldı?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 165,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,60 liradan, bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 108 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 155 liradan, bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 86 liradan, 533 liradan alınan Yarım Ziynet 543 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Ziynet 272 liradan satılıyor.

Etiketler: SeoHaber , çeyrek altın fiyatları , gram altın fiyatları
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