Altın fiyatları yükseldi mi? İşte çeyrek altın ve gram altında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu internette en çok aranan konuların başında geliyor. Bununla birlikte vatandaşlar en çok talep gören altın türü olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını da merak ediyorlar. Altının gram fiyatı düne göre bir birim yükselerek değer kazandı. Peki bu fiyatların ardından yatırım altınlarında son durum ne? İşte çeyrek altın fiyatları ve detaylar
Altının gram fiyatı 227.55 lira seviyesinde işlem görüyor.
Haftasonu özellikle hediyelik olarak veya yatırım amacıyla altın satın almak isteyen vatandaşlar çeyrek altın ve cumhuriyet altının fiyatlarını merak ediyorlar.
Çeyrek altının satış fiyatı 372 lira seviyesinde işlem görürken, 364 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1534 liradan satılırken, 1511 liradan geri alınıyor.
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