Altın fiyatları yılın ilk gününde ne kadar oldu? 1 Ocak canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle altın fiyatları serbest piyasada işlem gördü. Çarşamba günü gram altın fiyatları 290,53 TL'den alınırken, 290,65 TL'den satıldı. Yılın ilk gününde yatırım altınında yaşanan son durum merak konusu oldu. Peki, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak 2020 altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı bugün 290 lira seviyesinde işlem gördü. 1 gram altın 290,65 liradan satıldı.

Çeyrek altının satış fiyatı 475 lira seviyesinde işlem görürken, 465 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 951 liradan olurken, 927 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.955 olurken, 1.926 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin alış fiyatı 265 seviyesinde hareket ederken, 265,37 liradan satıldı.

Altın fiyatları 31 Aralık'ta ne kadar olmuştu?

31 Aralık İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 474,00 lira, Cumhuriyet altını 1.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günün kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 291,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,00 289,20 291,00 291,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.905,00 1.926,00 1.918,00 1.939,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 265,50 269,50

Lira(Tam) Ziynet 1.861,00 1.881,00 1.874,00 1.894,00

Yarım Ziynet 931,00 941,00 937,00 947,00

Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 469,00 474,00