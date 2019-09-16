Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altında güncel durum
Altın fiyatlarına ilgi her haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi bu hafta da büyük. Hem gram ve çeyrek altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen hem de çeşitli organizasyonlar için altın alacak olan vatandaşlar, piyasaları analiz ediyor. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte, gram ve çeyrek altında güncel durum
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları düşüş eğiliminde seyretmeye başlamıştı. Altını haftalık bazda değerlendiren analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerinin risk algısını düşürdüğünü ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini belirtti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Gram altın: 276,53 TL alış, 276,57 TL satış.
Çeyrek altın: 437,90 TL alış, 447,82 satış.
Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.845,00 satış.
Yarım altın: 872,75 TL alış, 895,32 TL satış.
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